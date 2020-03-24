На Тернопільщині кількість хворих на коронавірус вже сягнула 5 осіб

Ще один випадок захворювання на коронавірус офіційно зареєстровано в Тернопільській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний штаб для боротьби із коронавірусом.

"COVID-19 лабораторно підтвердили ще в однієї жительки Тернопільщини. Це – мешканка Монастириського району – дружина хворого на короноваріус, якого сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зараз пацієнтка знаходиться в Монастириській лікарні.

Станом на 21 годину 24 березня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19.

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Як повідомляло агентство, наприкінці минулого тижня на Тернопільщині зареєстровано перший випадок із захворювання на коронавірус. У зв’язку з можливим поширенням коронавірусної інфекції в області було оголошено надзвичайну ситуацію.

Фото: АА