Польща і Молдова закривають кордони

Держприкордонслужба України інформує, що з 15 березня Польща і Молдова закриють державні кордони для іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Facebook.

Як зазначається в інфографіці до повідомлення, з 00.00 15 березня 2020 року закриває кордони Республіка Польща.

З 07.00 13 березня 2020 року закрила кордони для іноземців Словацька Республіка.

З 12.00 10 березня 2020 року Румунія припинила усі види сполучення з Італією.

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Угорщина з 11 березня 2020 року припинила пропуск іноземців з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану.

З 00.00 годин 15 березня 2020 року припиняє авіаційне сполучення з країнами Європи республіка Молдова.

Держприкордонслужба нагадує, що з 00.01 години 16 березня 2020 року Україна закриє Державний кордон для іноземців на усіх напрямах сполучення.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: Euromaidan Warszawa