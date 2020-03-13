Україна призупинила залізничне сполучення зі Словаччиною

Україна призупинила залізничне сполучення зі Словацькою Республікою через оголошення Словаччиною надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Через оголошення про надзвичайний стан у Словацькій Республіці тимчасово (з 7 години ранку 13 березня - ред.) призупинено пасажирське залізничне сполучення із цією країною", - йдеться у повідомленні.

До сьогодні між країнами курсували поїзди № 960/961 Кошице — Мукачево, № 962/963 Кошице — Мукачево, № 8860/8863 Чієрна над Тисою — Чоп та № 8862/8861 Кошице — Чоп, що належать Словацьким залізницям, а також безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ — Кошице.

Поїзди Кошице — Мукачево, Чієрна над Тисою — Чоп та Кошице — Чоп залишилися на території Словацької Республіки. Пасажири безпересадкового вагону Київ — Кошице, що відправився 12 березня з Києва, покинули поїзд на станції Чоп. Повертатися до Києва вони відмовилися.

За даними Укрзалізниці, продаж квитків на зазначені поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами.

Інші міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком.

У пресслужбі перевізника також нагадали, що при перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скрінінг. Укрзалізниця виконує всі накази та вимоги Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, підтримує постійний контакт із Державною прикордонною службою, Центром громадського здоров’я МОЗ та іншими установами.

Як повідомляв Укрінформ, Словацька Республіка та Румунія запровадили обмеження на в'їзд на територію своїх країн з метою запобігання поширенню коронавірусу.

За інформацією словацької сторони, з 08.00 13 березня 2020 року на в’їзд до Словаччини пропускатимуться лише особи, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки, на виїзд зі Словаччини – без обмежень. Водіїв вантажних автомобілів обмеження не стосується. Додаткові режимні заходи запроваджує і Румунія.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.