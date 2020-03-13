Відсьогодні починають діяти обмеження на в'їзд у Словаччину — прикордонники

З 08 години 13 березня починають діяти обмеження у пропуску на територію Словаччини, запроваджені через поширення коронавірусу.

Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та тим, хто має документи про постійне або тимчасове проживання в цій країні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону ДПСУ.

“Відповідно до інформації, яка надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08.00 13 березня цього року ними вводиться обмеження у пропуску на територію Словаччини. Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та тим особам, які мають документи про постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки,” - зазначила Трачук.

У Чопському прикордонзагоні додали, що нині українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

На українському кордоні є 5 пунктів перетину кордону зі Словацькою Республікою.

12 березня Влада Словаччини оголосила про запровадження в країні надзвичайних заходів протягом 14 днів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 21.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.