У Словаччині через коронавірус закривають летовища, школи та бари

Влада Словаччини оголосила про запровадження в країні надзвичайних заходів протягом 14 днів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

На карантин закриють міжнародні летовища, школи та розважальні заклади, повідомляє SME.

"Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри та аквапарки, а також усі три міжнародні аеропорти на 14 днів", - повідомив 12 березня голова уряду Петер Пеллегріні.

Міжнародні летовища Братислава, Кошице та Попрад - будуть закриті для пасажирів, але залишатимуться відкритими для вантажних рейсів. Крім того, всі громадяни, які повертатимуться з-за кордону, повинні будуть пройти домашній карантин протягом 14 днів. У Словаччині зупиняється рух потягів та автобусів міжнародного сполучення. Рух внутрішніх залізничних рейсів відбуватимуться за режимом святкових днів. У клієнтських центрах, районних органах влади та офісах соціальних служб запроваджується обмежений розклад роботи.

Читайте також: Словаччина теж ввела надзвичайний стан через коронавірус

З 13 березня людям буде дозволений в'їзд до Словаччини лише за умови наявності посвідки на постійне або тимчасове проживання у країні. Станом на сьогодні у Словаччині повідомляють про 16 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 18.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: АА