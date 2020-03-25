В Енергодарі через коронавірус призупиняють роботу громадського транспорту
Відповідне рішення прийняла Енергодарська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Міським підприємствам, надавачам послуг з пасажирських перевезень, тимчасово зупинити перевезення пасажирів на території міста з 25.03.2020 до окремого рішення", - йдеться у документі.
В мерії також доручили підприємствам організувати перевезення своїх робітників.
Комісія також доручила супермаркетам слідкувати за тим, аби в торговельній залі була обмежена кількість людей: 1 покупець на 5 м2.
Як повідомлялося, на сьогодні в Запорізькій області на коронавірусну інфекцію перевіряють 19 людей.
За останніми даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.