В Енергодарі через коронавірус призупиняють роботу громадського транспорту

В Енергодарі Запорізької області посилили карантинні заходи через загрозу поширення коронавірусної інфекції та вирішили тимчасово зупинити перевезення пасажирів на території міста.

Відповідне рішення прийняла Енергодарська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Міським підприємствам, надавачам послуг з пасажирських перевезень, тимчасово зупинити перевезення пасажирів на території міста з 25.03.2020 до окремого рішення", - йдеться у документі.

В мерії також доручили підприємствам організувати перевезення своїх робітників.

Комісія також доручила супермаркетам слідкувати за тим, аби в торговельній залі була обмежена кількість людей: 1 покупець на 5 м2.

Як повідомлялося, на сьогодні в Запорізькій області на коронавірусну інфекцію перевіряють 19 людей.

Читайте також: В Енергодарі у госпіталізованого з підозрою на коронавірус діагностували грип

За останніми даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.