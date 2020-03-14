В Енергодарі у госпіталізованого з підозрою на коронавірус діагностували грип

В Енергодарі Запорізької області у госпіталізованого з підозрою на коронавірус діагностували грип, чоловік перебуває на лікуванні.

Про це журналістам повідомив міський голова Енергодара Павло Музика.

"Із Запорізького лабораторного центру надійшла інформація про результати аналізів пацієнта, госпіталізованого в інфекційне відділення. Підозра на коронавірус не підтвердилася, у пацієнта діагностовано грип, йому буде призначено відповідне лікування", - заявив мер.

Раніше повідомлялося, що житель села Іванівка Кам'янсько-Дніпровського району був на заробітках (не уточнюється де - ред.), повернувся з ознаками коронавірусної інфекції. Сам звернувся до медиків і був госпіталізований.

На сьогодні в Запоріжжі в обласній клінічній лікарні перебуває ще один чоловік з підозрою на COVID-19. Медики вже перевірили хворого на грип та інші захворювання - результат негативний. Біоматеріал було відправлено до Києва.