Лікарні Києва з безкоштовними експрес-тестами на коронавірус
Список лікарень оприлюднив у Facebook колишній журналіст і депутат, а нині заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм.
"Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно", - підкреслив Найєм.
Він назвав 7 базових лікарень Києва з наявними експрес-тестами на виявлення коронавірусу:
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
Київська міська клінічна лікарня № 4;
Київська міська клінічна лікарня № 9;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Раніше на своїй сторінці у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що 10 березня в столицю надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них летальний - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла.