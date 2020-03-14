Лікарні Києва з безкоштовними експрес-тестами на коронавірус

У Києві у семи лікарнях, які вже забезпечені експрес-тестами для визначення коронавірусу, можна пройти безкоштовне тестування, але за медичними показами.

Список лікарень оприлюднив у Facebook колишній журналіст і депутат, а нині заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм.

"Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно", - підкреслив Найєм.

Він назвав 7 базових лікарень Києва з наявними експрес-тестами на виявлення коронавірусу:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Раніше на своїй сторінці у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що 10 березня в столицю надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них летальний - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла.