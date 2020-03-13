У Рівному отримали тест-систему для виявлення коронавірусу

Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ отримав тест-систему для виявлення коронавірусу, що дасть можливість обстежити понад 30 осіб.

Про це повідомляє ОЛЦ на своїй сторінці у Facebook.

«Рівненський обласний лабораторний центр отримав німецьку тест-систему для виявлення коронавірусу. Тести сертифіковані ВООЗ. Як розповів керівник установи Роман Сафонов, тест-система розрахована на 100 реакцій, що дасть змогу обстежити понад тридцять осіб. Тестуватимуть лише фахівці обласного лабораторного центру, результат буде готовий протягом шести годин», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що тести використовуватимуть виключно для виявлення Covid-19 у тих пацієнтів, які матимуть покази та відповідні симптоми, зокрема, високу температуру та кашель, а також перед тим у них будуть виключені інші захворювання.

Також серед показів для тестування будуть контакти із хворими на Covid-19, відвідування країн із несприятливою епідситуацією. Якщо ж результат буде позитивним, зразки досліджень направлятимуть до Києва для повторного контролю.

Наступного тижня у Рівному очікують швидкі тест-системи для лікарень, за допомогою яких можна буде проводити дослідження біля ліжка хворого.

Як повідомляв Укрінформ, у вісім регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу Covid-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на коронавірус.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 135 382 людини, загинуло 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Фото: facebook/Рівненська обласна державна адміністрація