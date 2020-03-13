Київ замовив іще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Влада Києва замовила ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо “НВ”, повідомляє пресслужба міської влади.

“На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть в Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків коронавірусу.

Кличко наголосив, що Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для запобігання поширення вірусу Covid-19.

Зокрема, з 12 березня в столиці запроваджений план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Особливу увагу столична влада приділяє й безпеці в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезинфікуючими засобами - перед подачею на маршрути та в кінці зміни.

Також сьогодні Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорту «Бориспіль» з проханням закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 318 особи, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.