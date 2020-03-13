Кличко просить закрити авіасполучення з країнами, де прогресує коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту «Бориспіль» закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану! В цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти - ворота в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей. Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом», - наголосив Кличко.

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Він нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус. Місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

«Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству «Фармація» забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості»,- наголосив Кличко.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

фото: пресслужба мера Києва