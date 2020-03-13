Польща призупиняє рух поїздів до Чехії та Словаччини

Польща призупиняє залізничне сполучення з Чехією та Словаччиною, а національний авіаперевізник LOT перельоти до кількох міст США.

Кількість заражених коронавірусом у Польщі упродовж ночі зросла ще на сім і становить 58 осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“З 7-ї ранку 13 березня призупиняємо рух міжнародних потягів на польсько-словацькому кордоні (пункт пропуску Звардон-Скаліте), а з опівночі 14 березня на польсько-чеському кордоні (Зебжидовіце, Халупкі, Цєшин, а також Гаррахув-Шклярська Поремба Гурна і Краловец-Каменна Гура)”,- написав у Twitter заступник голови урядового центру безпеки Польщі Гжегож Свіщ.

За останньою інформацією Міністерства охорони здоров’я Польщі у Twitter, у країні зареєстровано сім нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином загальна кількість інфікованих вірусом 2019-nCoV становить в РП 58 осіб, одна з пацієнток напередодні померла.

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Крім того, польська авіакомпанія LOT призупиняє з 14 березня до 13 квітня рейси з Варшави до Маямі, Ньюарк і Лос-Анджелес, а також з Будапешту до Нью-Йорка, а з 13 до 27 березня призупиняє авіаперельоти за маршрутом Варшава-Осло.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Польща оголосила стан епідеміологічної загрози, у країні на два тижні призупинено навчання у школах та вишах, роботу театрів, кінотеатрів, філармоній та інших установ культури.