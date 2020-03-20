Нацгвардія контролює режим карантину у п`яти областях

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу Covid-19 військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Національної поліції беруть участь у заходах щодо запобігання поширенню вірусу на території України.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

“Станом на 15:00 20 березня 2020 року гвардійці несуть службу спільно із працівниками поліції на 38-ми мобільних та стаціонарних постах ОГП в’їзду/виїзду на території 5 областей: Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької та Житомирської. Основна мета – підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Правоохоронці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину”, - йдеться у повідомленні.

Також військовослужбовці Нацгвардії здійснюють спільне з працівниками Нацполіції патрулювання у Києві, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Енергодарі.

У Чернівецькій області військовослужбовці Національної гвардії України цілодобово несуть службу на 2карантинно-епідеміологічних постах в Кіцманському районі за 20 кілометрів від Чернівців.

Військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України з 16 березня разом з працівниками поліції несуть службу з охорони та забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра. На території комунального закладу охорони здоров’я зараз перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн, де наразі спостерігається епідемія Covid-19.

Військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України з 16 березня разом з працівниками поліції несуть службу з охорони та забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра. На території комунального закладу охорони здоров’я зараз перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн, де наразі спостерігається епідемія Covid-19.

Щодобово до протидії поширенню Covid-19 залучаються понад 1200 військовослужбовців Нацгвардії.

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Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більш як 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

Фото:ngu.gov.ua