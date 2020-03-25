Армія закликає волонтерів і людей з медичним досвідом до боротьби з коронавірусом

Міністерство оборони закликало інтернів та волонтерів, які мають досвід у медичній сфері, долучатися до боротьби з поширенням коронавірусу спільно зі Збройними силами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони .

«В умовах необхідності протистояння масштабним викликам, пов’язаним зі світовою пандемією коронавірусу Covid-19, недопущення поширення цієї хвороби в Україні, Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, а також студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ЗСУ виступають активним суб’єктом протистояння коронавірусу в державі — зокрема, днями військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних cил України Іл-76МД доправив в Україну з КНР партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції та засоби, необхідні для боротьби з поширенням Covid-19. Крім того, армія має найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро.

«Для медичної служби Збройних cил на даний час важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів — усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу», - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі Міністерства оборони і Збройних сил, потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.