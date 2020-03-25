У Миколаєві за добу організували центр, де робитимуть тести на коронавірус

У Миколаєві за добу організували повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР.

Про це у Facebook повідомив Олексій Вадатурський - генеральний директор компанії ТОВ СП «Нібулон», яка надала обладнання для лабораторії.

«Всього за добу ми організували в Миколаєві повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР - полімеразної ланцюгової реакції. Ця нова лабораторія функціонуватиме на базі Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України, колишня СЕС», - написав Вадатурський.

Він зазначив, що завдяки додатковій лабораторії фахівці в Миколаєві зможуть працювати цілодобово двома бригадами і проводити до 400 аналізів.

За словами гендиректора, фахівці компанії спільно зі спеціалістами центру встановили все обладнання, зокрема ампліфікатор CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem 2017 року, виробник BIO-RAD (США); ламінарну шафу, саме тут проходить процес виділення ДНК; бокс ПЛР, тут відбувається приготування реакційних сумішей; мікроцентрифугу, тут теж проходить процес виділення ДНК; 2 комплекти автоматичних дозаторів; термостат та комплектуючі для приготування проб, тобто витратні матеріали.

Тепер потрібна доба для адаптації цього обладнання до роботи в нових умовах, за технологією. І сьогодні зранку фахівці компанії спільно з медиками проводитимуть налагодження обладнання і почнуть виконувати аналізи.

«Як я уже писав, реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу, виробництва R-Biopharm AG (Німеччина, Дармштадт), ми замовили раніше. Буквально у понеділок я врахував запити фахівців і дозамовив ще 800. Таким чином, наступного тижня ми передамо 1000 реагентів», - повідомив Вадатурський.

Він також наголосив, що перевірив інформацію і, згідно з нею, в Україні є аналогічні установки - у Держспоживслужбі 13 областей. Такі установки є і в обласних лабораторних центрах МОЗ України. Тож проблему з проведенням таких аналізів реально вирішити в найкоротший термін, переконаний гендиректор "Нібулона".

У цьому зв'язку він звернувся до Президента, Прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я з проханням доручити відповідним державним органам уповноважити лабораторії Держспоживслужби виконувати лабораторні дослідження на наявність коронавірусу, забезпечити їх тест-системами та терміново провести інвентаризацію обладнання на місцях.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор Миколаївської компанії ТОВ СП «Нібулон» Вадатурський запропонував виявляти коронавірус за допомогою одного зі своїх приладів, за допомогою яких компанія визначає наявність генетично модифікованих організмів у сільгосппродукції.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

Фото: Олексій Вадатурський, Facebook.