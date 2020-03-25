Скринінг на кордоні пройшли 12,8 тисячі осіб за добу, виявили один випадок коронавірусу

Прикордонники минулої доби провели температурний скринінг щодо 12 800 осіб, виявлено одну особу з коронавірусом.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

"Температурний скринінг проводився щодо 12 800 осіб. Вчора під час оформлення на приліт пасажирів рейсу з одного з міст країни Середнього Сходу у громадянина України після здійснення тестів лікарями санітарно-карантинних підрозділів підтверджено позитивний результат захворювання на коронавірус. Особу доставлено до клінічної лікарні міста Києва", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

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За даними Worldometers, у світі зафіксовано 422 959 випадків зараження коронавірусом, з них 18 907 летальних, 109 144 особи одужали.