Скринінг на кордоні пройшли 12,8 тисячі осіб за добу, виявили один випадок коронавірусу

Скринінг на кордоні пройшли 12,8 тисячі осіб за добу, виявили один випадок коронавірусу

Укрінформ
Прикордонники минулої доби провели температурний скринінг щодо 12 800 осіб, виявлено одну особу з коронавірусом.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

"Температурний скринінг проводився щодо 12 800 осіб. Вчора під час оформлення на приліт пасажирів рейсу з одного з міст країни Середнього Сходу у громадянина України після здійснення тестів лікарями санітарно-карантинних підрозділів підтверджено позитивний результат захворювання на коронавірус. Особу доставлено до клінічної лікарні міста Києва", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

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За даними Worldometers, у світі зафіксовано 422 959 випадків зараження коронавірусом, з них 18 907 летальних, 109 144 особи одужали.

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