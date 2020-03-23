В Україну прибув восьмий евакуаційний поїзд із Польщі

В Україні на кордоні оформили восьмий евакуаційний поїзд із Польщі.

Про це інформує пресслужба ДПСУ у Facebook.

"Із польського міста Перемишль у пункт пропуску "Мостиська –з\с" сьогодні ввечері прибув ще один евакуаційний поїзд. Контрольно-перевірочні заходи у вагонах поїзда здійснили прикордонники Мостиського загону. Всього в Україну цим рейсом прибуло 623 громадянина України та один іноземець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці ДПСУ разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу провели температурний скринінг та опитування пасажирів на самопочуття.

"У ході заходів перевірки у цьому поїзді не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою, скарг на самопочуття від пасажирів також не надходило",- зазначили у ДПСУ.

Уточнюється, що усі пасажири підписали добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів (власну двотижневу самоізоляцію) та отримали пам’ятки з інформаційними матеріалами й алгоритмом дій у випадку виявлення симптомів захворювання на коронавірус.

У Держприкордонслужбі нагадали, що це вже восьмий потяг, який прибув із Польщі в Україну. Зокрема, п`ять таких поїздів прибуло у минулу п`ятницю та два в суботу.

Загалом у восьми потягах із Польщі було евакуйовано 4856 осіб, із них 4842 громадянина Україна та 14 іноземців.

У відомстві зауважили, що попри тимчасово закриті пункти пропуску для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення, держоргани організовують спецрейси як наземними, так і повітряними транспортними засобами, і цими рейсами не тільки із Польщі, а і з інших країн світу повертаються українці, і до своїх країн - іноземці.

Фото: ДПСУ