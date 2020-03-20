Дещиця: Усі п’ять потягів 20 березня з Польщі переповнені

Усі потяги, які вже виїхали, або виїзд яких планується найближчим часом з Перемишля до України, переповнені.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Не знаю, як буде завтра, але сьогодні усі п’ять потягів, були заповнені повністю",- заявив Дещиця, який також перебуває у Перемишлі, координуючи евакуацію українців, які не змогли виїхати з Польщі через запроваджені карантинні заходи.

Він повідомив, що першим нічним потягом "Укрзалізниці" о 02:30 (за місцевим часом) з Перемишля в Україну вирушило 740 осіб, які раніше прибули з Чехії польським потягом PKP Intercity. Крім того, в цей потяг у Перемишлі вдалося підсадити ще 20 осіб, які раніше не мали на нього викуплених квитків. На інші чотири потяги "Укрзалізниці" (05:30, 10:30, 13:10 та 15:30) з Перемишля також було продано всі квитки.

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Посол звернув увагу, що потягом о 13:10 в Україну поїхали також 17 українських воїнів (троє з них на інвалідних колясках), які проходили реабілітацію у центрі "Добрий брат" у Польщі. До Перемишля вони дісталися за сприяння керівництва цього центру і польських лікарів.

За словами Дещиці, залізничний вокзал у Перемишлі вночі залишався відкритим, відтак українці мали можливість перебувати у теплі, скористатися туалетом, помити і продезінфікувати руки. Також їм роздавали питну воду та випічку.

Дещиця наголосив, що пересування українців у Перемишлі не обмежується лише вокзалом. А місцева влада у Перемишлі та органи правопорядку сприяють українцям, які очікують на виїзд в Україну.

Як повідомило посольство України в РП, враховуючи чисельні звернення громадян України, "Укрзалізниця" підтримала пропозицію посольства і запускає 21 березня з Перемишля ще два потяги - о 13:10 та 15:50. Продаж квитків ведеться на сайті http://booking.uz.gov.ua.

Як відомо, у зв'язку з пандемією коронавірусу з 15 березня Польща закрила свої кордони для в'їзду іноземців і скасувала залізничні, авіаційні та автобусні міжнародні сполучення. З 16 березня кордони для в'їзду іноземців закрила також Україна.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.