Для евакуації українців із Польщі призначили два додаткові поїзди

АТ "Укрзалізниця" призначила два додаткові спецпотяги на 21 березня 2020 року, які евакуюють громадян України з Польщі.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"На завтра, 21.03.20, заплановано два додаткові спецпотяги з Республіки Польща", - повідомив Криклій.

Так, на 21 березня 2020 року заплановано два потяги:№715/716 Перемишль-Київ, який відправиться з Перемишля о 13:10 та прибуде до Києва о 22:17, і №705/706 Перемишль-Київ (відбуття о 15:50, прибуття о 23:59).

З Києва до Перемишля поїзди вирушать без пасажирів.

"Бригада стюардів, яка обслуговує поїзд, забезпечена усіма засобами захисту та дезінфекції", - зазначив міністр.

Квитки можна придбати на сайті АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу "Інтерсіті+", які 20 березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.

Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Державно прикордонної служби України, в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Станом на 13:30 20 березня перший потяг з українцями з Польщі вже прибув до Києва.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

В Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.