Для евакуації українців із Польщі призначили два додаткові поїзди

Для евакуації українців із Польщі призначили два додаткові поїзди

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" призначила два додаткові спецпотяги на 21 березня 2020 року, які евакуюють громадян України з Польщі.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"На завтра, 21.03.20, заплановано два додаткові спецпотяги з Республіки Польща", - повідомив Криклій.

Так, на 21 березня 2020 року заплановано два потяги:№715/716 Перемишль-Київ, який відправиться з Перемишля о 13:10 та прибуде до Києва о 22:17, і №705/706 Перемишль-Київ (відбуття о 15:50, прибуття о 23:59).

З Києва до Перемишля поїзди вирушать без пасажирів.

"Бригада стюардів, яка обслуговує поїзд, забезпечена усіма засобами захисту та дезінфекції", - зазначив міністр.

Квитки можна придбати на сайті АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу "Інтерсіті+", які 20 березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.

Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Державно прикордонної служби України, в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Станом на 13:30 20 березня перший потяг з українцями з Польщі вже прибув до Києва.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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В Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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