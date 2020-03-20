Евакуація українців: рейс із Казахстану в Україну запланований на 26 березня – посольство

Посольство України в Казахстані формує список громадян України, які бажають повернутися на батьківщину, для подальшої організації авіарейсу «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26 березня.

Про це йдеться на офіційному сайті диппредставництва.

«Посольством України в Республіці Казахстан опрацьовується питання вивезення громадян України, які наразі тимчасово перебувають на території Республіки Казахстан, в Україну. З цією метою формується відповідний список осіб для подальшої організації авіарейсу «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26.03.2020 р.», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Посольство просить громадян України терміново підтвердити свою присутність на території м.Алмати на заплановану дату відльоту 26 березня, а також надіслати свої персональні дані (латиницею, як зазначено у паспорті громадянина України для виїзду за кордон), копію раніше придбаного авіаквитка на відліт в Україну (за наявності) на електронну поштову скриньку Консульства при Посольстві України в Республіці Казахстан consul_kz@mfa.gov.ua або повідомити на контактні номери телефонів Посольства: +7-71-72-40-07-57 або +7-71-72-57-70-25.

«Оперативність надання зазначеної інформації та згуртованість дій дозволить співробітникам Посольства якісно та максимально швидко вирішити усі необхідні питання щодо Вашого повернення на Батьківщину», - зазначили в диппредставництві.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом Covid-19 ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

У Казахстані знайшли 5 нових випадків, всього там хворіють 49 осіб, померлих немає.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.