Союз українців у Великій Британії пішов на карантин

Союз українців у Великій Британії (СУБ) ухвалив рішення про тимчасове закриття усіх своїх відділень з метою запобігання поширенню Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці СУБ у Facebook.

«Наша найважливіша турбота - це здоров'я кожної людини та нашої ширшої спільноти. Спираючись на поради та вказівки уряду Великої Британії та з огляду на ситуацію, що швидко погіршується, Правління СУБ вирішило, що всі приміщення СУБ повинні негайно закритися до подальшого повідомлення, аби запобігти поширенню коронавірусу. Правління перегляне це питання 6 квітня», - йдеться в оголошенні.

Як зазначається, Правління СУБ зібралося 17 березня з метою обговорення дій, які повинен здійснити СУБ щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу, і провела дискусії з головами відділень.

В організації зазначили, що у цей надзвичайно неспокійний час для всіх у Великій Британії в СУБ вважають, що вона як організація повинна бути активною та проявляти обов'язок турботи перед своїми членами, волонтерами, працівниками різного віку.

У СУБ нагадали про необхідність уникати великих скупчень людей, дотримуватися соціальної дистанції (особливо людям похилого віку та тим, хто має певні захворювання) тощо.

Крім того, з 19 березня припинено усі публічні Богослужіння та зустрічі вірян.

«З огляду на рішення, прийняті урядом Великої Британії та Ієрархії католицьких церков Сполученого Королівства у зв’язку з розповсюдженням вірусу, та після консультацій з єпископом Кеннетом про благополуччя преподобного духовенства та мирян нашої Єпархії, з 19 березня 2020 року всі публічні Літургії, Богослужіння та зустрічі мирян в наших парафіяльних церквах та станицях скасовуються як протягом тижня, так і у вихідні дні», - повідомив у Facebook прот.Микола Матвіївський, Апостольський адміністратор Української католицької Єпархії Пресвятої Родини з осідком у Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Worldometers, станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала.

У Великій Британії зафіксували 3 269 випадків, померло 144 особи.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, 3 з них – летальні.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London у Facebook