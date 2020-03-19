Лондонське метро закриває до 40 станцій через коронавірус

Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє ITV.

«З четверга до 40 станцій метро (Лондона – ред.), які не перетинаються з іншими лініями, будуть зачинені до подальшого оголошення», - йдеться у повідомленні.

У Департаменті транспорту міста додали, що також тимчасово припиняється рух метро у нічний час.

Зазначається, що у британській столиці також зменшується кількість автобусів на вулицях.

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Мер міста Садік Кан закликав людей, користуватися громадським транспортом тільки у разі необхідності.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 20 березня, в країні будуть закриті всі школи через епідемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).