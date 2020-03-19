Кличко заперечив можливість відновлення роботи метро

Київська влада не розглядає відновлення роботи метрополітену.

Про це заявив в ефірі Суспільного мовлення міський голова Віталій Кличко.

"Жоден з транспортних засобів – ні автобуси, ні маршрутки, ні трамваї чи тролейбуси – не зможуть перевезти таку кількість пасажирів, яку перевозить метрополітен. Тому ми обмежили зараз роботу різних закладів і звертаємося до підприємців та різних закладів по можливості зараз обмежити роботу, надати відпустки людям, щоб вони залишалися вдома. Зараз потрібно максимально обмежити соціальні контакти, тому що це є причиною розповсюдження інфекції", – зазначив мер.

Кличко також заперечив можливість частково відновити роботу метрополітену.

"Ті люди, які заявляють про це, не є фахівцями, відповідальними за транспортну галузь. Це перше. По-друге, це може бути персональна думка людей, але ні в якому разі не мудре, зважене рішення. Ще раз хочу наголосити: ми розуміємо дуже великі складнощі, які на сьогоднішній день є через обмеження пересування містом. Але для чого вони зроблені, я щойно пояснював і ще раз можу сказати, що дискутують на цю тему люди, які здорові. Сподіваюся, що кожен із них залишиться здоровим і наше завдання, щоб розповсюдження вірусу не було", – заявив він.

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Він також розповів, що в Києві наразі наявні 20 тисяч захисних масок, які розподілені в першу чергу в медичних закладах і серед працівників комунальних підприємств. При цьому, за його словами, без масок у громадський транспорт не пускають, тож міський голова порадив зробити маску власноруч.

"Можна зробити марлеві пов’язки, можна захищатися шарфом. Я розумію, що вони можуть не відповідати ключовим критеріям, однак якийсь відсоток захисту також існує", – порадив Кличко.

Нагадаємо: 18 березня секретар, представник «Європейської солідарності» Володимир Прокопів повідомив, що Київська міська рада розглядає можливість відновити роботу метрополітену.