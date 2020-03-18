Наступного тижня Київ отримає першу партію масок — понад 100 тисяч

Наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок — понад 100 тисяч.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, повідомляє пресслужба мера.

“Наступного тижня ми розраховуємо отримати понад 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. Їх наразі шиють. Також замовили маски закордоном”, - сказав Кличко.

Він зауважив, що на сьогодні ситуація із відсутністю медичних масок в аптеках справді критична.

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Наявні у місті близько 20 тисяч масок столична влада наразі поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Водночас, він зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.

“Шалений ажіотаж не тільки в Києві, а й у всьому світі. Я спілкуюсь з багатьма колегами, друзями, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, Німеччині, Австрії – аналогічна ситуація в усьому світі. Люди вимітають не тільки харчові продукти, шалений попит також на медичні засоби захисту, зокрема, на маски”, - додав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний).