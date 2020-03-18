Кличко закликає киян на карантині сидіти вдома

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян за можливості залишатися вдома у зв'язку з карантинними заходами.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні в Facebook.

"Я закликаю киян за можливості залишатися вдома! Максимальне обмеження контактів – це ваша безпека! І безпека оточуючих.

Щодо міського транспорту. Його робота сьогодні мотивована одним - перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу. Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Всі інші мають залишатися вдома!", - сказав він у відеозверненні.

Кличко зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки, але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням. За його словами, це є безвідповідально в ситуації обмежувальних заходів

Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу! І контролювати виконання керівниками такого розпорядження.

"Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують!", - наголосив мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.