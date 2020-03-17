У Кличка закликають київських роботодавців перевести працівників на віддалений режим

У Кличка закликають київських роботодавців перевести працівників на віддалений режим

Укрінформ
Роботодавцям усіх форм власності доручено прийняти рішення щодо можливого переведення працівників на дистанційну форму роботи або вирішити питання організованого перевезення працівників на їх робочі місця.

Про це йдеться в протоколі засідання постійної комісії КМДА під головуванням Віталія Кличка, створеної для запобігання поширенню Covid-19.

«Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на території міста Києва: прийняти відповідні рішення щодо можливого переведення працівників на певний період для виконання роботи, визначеної трудовим договором та відповідними посадовими інструкціями, вдома в режимі реального часу із застосуванням можливостей сучасних інформаційних технологій; опрацювати та вирішити при потребі питання організованого перевезення працівників на їх робочі місця, які не переведені на режим роботи вдома»,- йдеться в тексті протоколу.

Крім того, згідно з протоколом, з 00 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року у Києві заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних (в тому числі ярмаркових), релігійних, рекламних та інших) заходів, роботу підприємств ринкової мережі всіх форм власності, у яких бере участь понад 10 осіб.

Відповідним структурам в КМДА доручили надати до Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міськради (Київської міської державної адміністрації), узагальнену інформацію щодо потреб у перевезенні працівників структурних підрозділів виконавчого органу КМДА, комунальних підприємств, установ та організацій міста Києва до місця роботи.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Як повідомляється в протоколі засідання, Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА доречно тимчасово припинити госпіталізацію хворих в столичні лікарні для проведення планових операцій та перепрофілювати медзаклади для лікування інфікованих коронавірусом хворих у тяжких станах.

«Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): тимчасово припинити проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних; забезпечити максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах», - йдеться в протоколі.

Термін виконання доручення: 18 березня 2020 - 3 квітня 2020 року.

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