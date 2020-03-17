Київським маршруткам заборонили приміські, міжміські та міжобласні рейси

КМДА заборонила перевізникам здійснювати приміське, міжміське та міжобласне автосполучення та брати в салон більше 10 пасажирів на міських маршрутах.

Про це йдеться в протоколі засідання постійної комісії КМДА під головуванням Віталія Кличка, яка опікується питанням запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19.

"Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальному підприємству "Київпастранс", керівникам приватних компаній, які розміщені на території міста Києва та надають послуги із приміського, міжміського і міжобласного перевезення населення з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автобусним транспортом у приміському, міжміському і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху; перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі", - зазначається в протоколі.

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Крім того, забороняється заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автобусним перевізникам, які виконують такі перевезення.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.