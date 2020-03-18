Столичні ринки каратимуть штрафами та арештами за несанкціоновану роботу

Столичні ринки каратимуть штрафами та арештами за несанкціоновану роботу

КАРАНТИН
Укрінформ
За несанкціоновану роботу ринків каратимуть відповідно до 325 статті Кримінального кодексу України.

Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак, інформує Офіційний портал Києва.

"Я розумію, що навіть кілька тижнів простою – це великі втрати для людей, які годують всю сім’ю своєю працею на ринку чи в магазинчику. Однак, на жаль, сьогодні в такій ситуації живе увесь світ. І закриття місць, де люди можуть перетинатися, – це частина тих заходів, які допоможуть багатьом зберегти своє здоров’я та життя. Тому я підписав окреме доручення, яке передбачає перевірку і моніторинг спільно з підрозділами Національної поліції України несанкціонованої роботи ринків. І в разі виявлення таких фактів буде вжито заходів відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України. А саме: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням", – повідомив заступник голови КМДА.

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Він зазначив, що порушників каратимуть відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України (штраф до 100 неоподаткованих мінімумів, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років).

За його словами, заборона роботи підприємств ринкової мережі будь-якої форми власності та підпорядкування триватиме з 18 березня попередньо до 3 квітня 2020 року.

"Також я звертаюся до підприємців міста Києва із проханням не чекати приїзду служб, а закрити свої магазини, кіоски, МАФи, місця на ринках уже сьогодні. Ви люди з високою відповідальністю, тому вірю, що ви з усією людяністю поставитеся до своїх підлеглих і, зокрема, не будете наражати також і їх на небезпеку. Зараз дуже важливо ввійти в цю боротьбу солідарно з усім світом", – зазначив Слончак.

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У КМДА нагадали, що наразі припинено роботу "Бессарабського ринку", "Володимирського ринку", "Житнього ринку". Також зупинено проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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