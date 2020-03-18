Водіїв столичного транспорту каратимуть за велику кількість пасажирів

У КП "Київпастранс" каратимуть водіїв, які не контролюватимуть кількість пасажирів у транспортному засобі.

Про це заявив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність...Це буде позбавлення премії аж до звільнення", - сказав Левченко.

Він уточнив, що кількість пасажирів у міському транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.

Читайте також: Кличко закликає киян на карантині сидіти вдома

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19 Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно. Проте сьогодні в транспорт пускали всіх пасажирів без обмеження кількості та без засобів захисту.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.