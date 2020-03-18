Влада Києва розробляє план, аби метро працювало

Міська влада Києва напрацьовує план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook.

"Кияни! Ми чуємо ваші скарги щодо закриття метро. Непрацюючий метрополітен – величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів. Особисто я проти того, щоб метрополітен був повністю закритим. Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", - сказав Прокопів у відеозверненні.

Він зазначив, що метрополітен має обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Також Прокопів додав, що у столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. "Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.