Із Лондона в Україну запланували два чартери - на 20 і 23 березня

Авіакомпанії МАУ та SkyUp 20 та 23 березня здійснять два чартерні рейси з Лондона до Києва.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Великій Британії у Twitter.

"Авіакомпанія SkyUp здійснює продаж квитків на 23.03 на чартерний рейс Лондон-Київ! Вдячні партнерам зі SkyUp - разом завжди виходить робити корисні справи", - розповіли в посольстві.

Крім того, зазначається, що 20 березня о 23.00 з аеропорту "Гетвік" буде здійснено додатковий чартерний рейс МАУ за маршрутом Лондон-Київ.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.