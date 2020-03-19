Укрзалізниця призначила ще один поїзд, аби забрати українців із Польщі

Укрзалізниця призначила ще один поїзд, аби забрати українців із Польщі

Укрінформ
Укрзалізниця призначила на 20 березня ще один поїзд класу «Інтерсіті+» для транспортування громадян України із Пшемисля та відкрила продаж квитків на нього.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця призначила ще один поїзд класу «Інтерсіті+» який 20 березня 2020 року здійснить вивіз громадян України із Пшемисля, котрі внаслідок обмежувальних заходів у зв’язку з карантином не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Призначений поїзд №717/718 вирушить із Пшемисля о 02:30 та прибуде до Києва об 11:32",- йдеться у повідомленні.

Квитки на цей поїзд можна придбати виключно онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Укрзалізниця відкрила продаж квитків на три потяги за маршрутом Пшемисль-Київ.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.

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