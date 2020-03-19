Укрзалізниця призначила ще один поїзд, аби забрати українців із Польщі

Укрзалізниця призначила на 20 березня ще один поїзд класу «Інтерсіті+» для транспортування громадян України із Пшемисля та відкрила продаж квитків на нього.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця призначила ще один поїзд класу «Інтерсіті+» який 20 березня 2020 року здійснить вивіз громадян України із Пшемисля, котрі внаслідок обмежувальних заходів у зв’язку з карантином не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Призначений поїзд №717/718 вирушить із Пшемисля о 02:30 та прибуде до Києва об 11:32",- йдеться у повідомленні.

Квитки на цей поїзд можна придбати виключно онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Укрзалізниця відкрила продаж квитків на три потяги за маршрутом Пшемисль-Київ.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.