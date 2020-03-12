У Києві перевірили, чи всі навчальні заклади пішли на карантин

У столиці введено жорсткий контроль за виконанням рішення про призупинення освітнього процесу в навчальних закладах.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує сайт міської влади.

"У столиці перший день призупинення освітнього процесу в навчальних закладах почався з перевірки: чи всі дотримались відповідного рішення. За результатами перевірки, майже всі освітні заклади обмежили відвідування, а ті, які попри наявне рішення продовжили навчання, у найкоротший термін також мають бути закриті", - сказав він.

Він нагадав, що міська влада розпорядилася закрити всі заклади освіти згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"І воно стосується всіх без винятку. Тому ми разом із фахівцями Держпродспоживслужби проводимо перевірку, чи всі відповідально виконують розпорядження. Перші результати показали, що всі заклади освіти, які підпорядковані місту, призупинили навчальний процес, а діти продовжують навчання вдома. Про випадки ухилення від виконання розпорядження з різних причин ми вимушені будемо повідомляти правоохоронні органи. У найкоротший термін, підкреслюю, усі школи, садочки та заклади професійно-технічної освіти будуть закриті для відвідування учнів та вихованців! Давайте відповідально ставитися до здоров’я власного, наших дітей та нашого оточення!" – зазначив Мондриївський.

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Також він додав, що під час тимчасового призупинення освітнього процесу у київських школах навчальний процес триває в інших формах. Виконання навчальних планів освітніх програм може здійснюватися шляхом використання різних форм дистанційного навчання, що рекомендовані закладам загальної середньої освіти.

Уся інформація про електронні освітні ресурси для учнів та вчителів розміщена на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитсадках.