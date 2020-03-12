Кличко відповів на запитання киян щодо карантину

Мер Києва Віталій Кличко відповів на запитання киян у соціальних мережах у зв'язку із запровадженням у місті обмежувальних заходів.

Відеозвернення мера опубліковане у Facebook.

"Я хочу відповісти на запитання киян, які ми отримуємо через Facebook. Чи будуть дезінфікувати метро та автобуси. Хочу ще раз нагадати, що двічі на день ми дезінфікуємо громадський транспорт у нашому місті", - сказав Кличко.

На запитання, чому закривають садки і школи, якщо діти не хворіють, Кличко зауважив, що за даними ВООЗ, яка 11 березня оголосила пандемію, захворюваність серед дітей складає до 3%. Але інфіковані діти все одно переносять вірус. Тому перебування великих груп у закритому просторі становить небезпеку.

Також Кличко пояснив навіщо місту такі обмежувальні заходи, якщо у Києві немає хворих на коронавірус. "Багато моїх колег з інших країн акцентують на тому, що якби вчасно вжили протиепідеміологічних заходів, то ситуація в їх країнах виглядала б зараз інакше", - пояснив міський голова причину запровадження обмежувальних заходів у Києві.

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Крім цього, Кличко відповів на запитання, що робити батькам, діти яких сьогодні не відвідують школи і садки через протиепідемічні заходи.

Їм Кличко порекомендував скористатися оплачуваними та соціальними відпустками, правом на неповний робочий день. "Здоров’я дорожче за тимчасові незручності. Попри те, що смертність від коронавірусу оцінюється як невисока, до 3%, його здатність поширюватись перевищує показники звичайних вірусів. Крім того, його наслідки для організму досі не вивчені", - наголосив він.

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Кличко також поінформував, що експрес-тести на виявлення коронавірусу вже в Києві. Місто вже отримало половину з 5 тисяч швидких тестів, які замовило. Очікується наступна партія. Тести на коронавірус киянам з підозрою на захворювання робитимуть в медзакладах столиці.

Як повідомлялося, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.