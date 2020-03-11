Столичним церквам пропонують зупинити масові богослужіння

Київська міська державна адміністрація рекомендує релігійним установам припинити проведення масових богослужінь у зв'язку з запобіганням розповсюдженню нової коронавірусної інфекції (COVID-19).

Про це йдеться у протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, опублікованого на сайті КМДА.

"Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню Держпродспоживслужби в м.Києві: підготувати звернення до голів релігійних установ міста Києва щодо припинення проведення масових богослужінь та попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (Covid-19) на території міста Києва і встановлення вхідного санітарного контролю", - йдеться у протоколі.

Також рекомендується підготувати звернення до керівників театрів, кінотеатрів, музеїв тощо щодо припинення культурно-масових заходів у зв’язку із запобіганням розповсюдженню нової коронавірусної інфекції на території міста Києва до 31 березня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня, згідно з рішенням уряду, по всій Україні, зокрема у столиці, на три тижні запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень з протидії коронавірусу.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 061 випадок зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4368 людей померло.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок захворювання на коронавірус.