Карантин у Києві: якими будуть обмежувальні заходи

Київська міська державна адміністрація запровадили обмежувальні заходи на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусу.

Як йдеться у Протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який опубліковано на сайті КМДА, у Києві затверджено 8 обмежувальних заходів.

"В місті Києві, як і в Україні в цілому, спостерігаються активні міграційні процеси населення та існує реальна загроза завезення і поширення нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на територію столиці", - йдеться у документі.

Протокол засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Так, з метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», доручено ввести обмежувальні заходи на території міста Києва з 00год.00хв. 12.03.2020 до 31.03.2020 року, а саме:

- призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;

- призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;

- обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;

- призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, тощо;

- призупинити роботу розважальних центрів;

- призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;

- забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;

- забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Крім цього, доручено посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до 60 осіб), підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях.

"В адміністративних будівлях, приміщеннях ВО КМР (КМДА), РДА і ЖЕКів, торговельних закладах та закладах харчування, приміщеннях прийому громадян, тощо забезпечити вхідний санітарний контроль", - йдеться у протоколі.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 061 випадок зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4368 людей померло.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок захворювання на коронавірус.

фото: АА