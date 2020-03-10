Кличко не виключає закриття метро, якщо коронавірус “дійде” до Києва

Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення коронавірусу в Києві можуть закрити школи й дитсадки, а якщо у столиці буде дійсно великий спалах хвороби, то не виключає й закриття метро.

Про це він сказав у розмові з BBC News Україна.

За словами міського голови, жодних гарантій того, що хворих на коронавірус у Києві найближчим часом не виявлять, влада дати не може.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих на коронавірус у Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни у Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти", - сказав Кличко.

За його словами, столична влада готова до будь-якого розвитку подій: "Слідкуємо за тим, як розвивається ситуація. Закупили експрес-тест машини..., проводимо пояснювальну роботу в школах та садочках, вимірюємо температуру дітям. Якщо є підвищена температура, такі діти мають залишатися вдома".

"Також проводимо пояснювальну роботу з киянами, розповідаємо, як примітивно можна уберегтися. Ми бачимо, як ця хвороба поширюється у європейських країнах, і робимо все можливе, аби бути готовими", - наголосив Кличко.

Окрім того, столична влада, додав він, вже підготувала сім шпиталів, де хворих готові прийняти інфекційні відділення для дітей та дорослих. "Готуємося, сподіваємося на краще", - сказав Кличко.

На запитання про те, чи можуть в разі виявлення коронавірусу в Києві закрити школи й дитсадки, міський голова відповів ствердно.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи та дитячі садки, щоб ця хвороба не розповсюджувалася".

Так само, зазначив Кличко, не виключений і сценарій закриття в Києві громадського транспорту, зокрема метро.

"Для цього повинен бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про надзвичайні заходи - закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт", - сказав мер.

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Він додав, що влада здійснює превентивні заходи на транспорті. Наприклад, двічі на день проводять дезінфекцію.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від недуги 4088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.