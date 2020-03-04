Дітям у столичних школах і дитсадках почали вимірювати температуру

З середи 4 березня в столичних школах і дитячих садочках розпочали вимірювати температуру учням і вихованцям.

Про це Кличко зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Термометрами заклади освіти забезпечені - в тому числі, й безконтактними. Також в школах і садках Києва посилили контроль за дотриманням режиму миття рук та дезінфекції приміщень - вологого прибирання, обробки поверхонь меблів, дверних ручок, регулярного провітрювання, дотримання температурного режиму", - написав мер Києва.

Кличко закликав киян та всіх українців якнайшвидше звертатися до лікарів при перших же симптомах ГРВІ.

"Як наголошують лікарі, при перших проявах симптомів ГРВІ (підвищення температури, нежить, слабкість, кашель, задуха, біль у м’язах) необхідно залишатися вдома та якнайшвидше зв’язатися з лікарем, з яким ви підписали декларацію. Лікар вас уважно вислухає та прийме рішення щодо подальших дій. Це може бути його візит до хворого, дистанційне спостереження або - рекомендація негайно викликати "швидку", - зазначив Кличко.

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Він наголосив, що в столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном", куди також можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть звертатися за номером 15 – 83 зі стаціонарного телефону (безкоштовно) та 044-235-01-01 – з мобільного (згідно з тарифами мобільного оператора).