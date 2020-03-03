Екстрену меддопомогу надаватимуть навіть без декларації з сімейним лікарем

З 1 квітня, коли стартує реформа вторинної ланки медичної допомоги, екстрена допомога буде надаватися незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Про це на брифінгу сказала керівник Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я Тетяна Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу звернутися увагу на те, що екстрена медична допомога буде надана будь-якій людині, незалежно від того, чи є в цієї людини декларація ( з сімейним лікарем — ред.) чи немає. Тобто, якщо ви викликаєте "швидку", і у вас такий стан, який потребує виклику швидкої, то у вас точно не будуть запитувати, чи є у вас декларація чи немає. Для цього виду меддопомоги це не має значення, вам її нададуть в будь-якому випадку”, - сказала Бойко.

Вона додала, що наприклад у випадку інфаркту екстрена медична допомога має везти пацієнта в лікарню, яка має контракт з НСЗУ і в якій точно нададуть допомогу при лікуванні саме інфаркту, наприклад, зроблять коронаграфію та стентування.

За словами Бойко, раніше через неупорядковані маршрути таких пацієнтів везли в ті лікарні, де таку допомогу часто надати не могли.

Вона зазначила, що є стани, за яких необхідний виклик швидкої: біль у грудях, анафілактичний шок або передчасні пологи, судоми тощо. Але банальне підвищення температури не є приводом для виклику бригади екстреної меддопомоги.

“Якщо ви викликаєте на таку річ швидку допомогу, десь є людина з ДТП або з інфарктом, яка потребує ії більше. Мій меседж - ставитися відповідально з точки зору пацієнта і більше користатися в ситуаціях, які не є екстреними, порадами вашого сімейного лікаря” - сказала представник НСЗУ.

Водночас заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер наголосив, що у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції зараз МОЗ розглядає зміни до нормативно-правових документів з тим, щоб на період підвищеної готовності системи цивільного захисту передбачити виїзд швидкої допомоги на випадки високої температури у пацієнтів, якщо в анамнезі у них є подорож до країн, де фіксувалася внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 квітня стартує реформа вторинної ланки надання медичної допомоги. Для того, щоб отримати послуги лікарень пацієнтам потрібно мати направлення від свого сімейного лікаря чи фахівця. Наразі Національна служба охорони здоров'я отримала 9 783 пропозицій від 1769 закладів спеціалізованої медичної допомоги про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.