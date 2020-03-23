Темпи поширення коронавірусу прискорюються — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я констатує, що темпи поширення коронавірусу у всьому світі прискорюються.

Про це йдеться у дописі ВООЗ у Twitter.

"Станом на зараз ВООЗ зареєструвала понад 300 000 випадків захворювання на # COVID19 майже з усіх країн світу. Пандемія прискорюється. 67 днів від першого зареєстрованого випадку знадобилося вірусу, щоб кількість підтверджених випадків зросла до 100 тисяч, 11 днів - для досягнення наступних 100 тисяч й лише 4 дні - третіх", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, на цей час загальна кількість осіб, заражених Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.