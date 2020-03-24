Громадський транспорт Одеси відсьогодні їздитиме у спецрежимі

Громадський транспорт Одеси перейде у спеціальний режим роботи, відтак мешканцям міста не можна буде їздити у тролейбусах, трамваях і автобусах без нагальної ​​на те потреби.

Відповідну заяву у відеозверненні на Facebook зробив 23 березня Геннадій Труханов.

За словами голови Одеси, 23 березня у мерії відбулося засідання відповідальної за надзвичайні ситуації комісії, де й вирішили суттєво обмежити право містян користуватися громадським транспортом.

"Ми хотіли без шокової терапії впорядкувати пасажирські перевезення. Звернулися до людей похилого віку, пільговиків, щоб вони не користувалися громадським транспортом. На жаль, наші звернення залишилися без належної уваги", – сказав Труханов.

Ми прийняли рішення перевести весь транспорт у режим спеціального: у першу чергу він буде перевозити людей, які їдуть на роботу на ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, – заявив він.

"Прошу поставитися з розумінням – це вимушені заходи. Це ті заходи, які сьогодні ми застосовуємо для порятунку життя та здоров'я мешканців нашого міста", – підсумував міський голова.

Нагадаємо: за станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.