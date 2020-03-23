Санітарну службу Одещини очолив лікар-епідеміолог Гончаров

Директора Одеського лабораторного центру МОЗ Віталія Гончарова призначено головним державним санітарним лікарем Одеської області.

Відповідне розпорядження видав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє сайт МОЗ.

"Уповноважити Віталія Гончарова, виконувача обов’язків директора державної установи "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", здійснювати повноваження головного державного санітарного лікаря Одеської області щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню i поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації та ліквідації ïx спалахів та епідемій, крім заходів державного нагляду (контролю) та надання документів дозвільного характеру", - йдеться в документі.

В е-декларації Гончарова, оприлюдненій у лютому 2020 року, подано відомості про майновий стан родини, окрім "вартості нерухомості, права на яку набуті в поточному році" .

Зокрема, Гончаров володіє квартирою в Одесі площею 55 кв. метрів, земельною ділянкою у приміському селі Ліски Лиманського району площею 700 кв. метрів і земельною ділянкою в селі Світле того ж району площею 700 кв.метрів.

Крім того, його дружина Олена Гончарова є співвласницею двох квартир в Одесі 53,2 і 47,5 кв. метрів і шести земельних ділянок: п'яти в селі Приморське Кілійського району загальною площею 6 тисяч кв. метрів і земельної ділянки в селі Фонтанка Лиманського району площею в 1 тисячу кв. метрів.

Подружжя Гончарових також має автомобіль Toyota Camry, 2016 року випуску, який зареєстровано на Олену Гончарову.

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Як повідомляв Укрінформ, МОЗ рекомендував в умовах карантинного режиму перевести обласні лабораторні центри на посилений режим роботи. Таку заяву оприлюднив у п`ятницю головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За словами Ляшка, "ще 3 лютого видано розпорядження Кабміну України про переведення всіх систем і підсистем цивільного захисту країни в режим підвищеної готовності”. Про це він сказав коментуючи інформацію мера Одеси Генадія Труханова про те, що взяті у п’ятницю біоматеріали пацієнтки з підозрою на коронавірус, до понеділка не могли передати до обласного лабораторного центру МОЗ, бо там були вихідні. “Думаю, що таких ситуацій більше не повториться", - сказав Ляшко.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: suspilne.media