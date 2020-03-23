Одеські бізнесмени закупили медобладнання на 30 мільйонів

Зараз збирають кошти, щоб закупити 100 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для чотирьох "опорних" лікарень області.

Про це повідомляє співголова Одеського антикризового оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом Андрій Ставніцер на своїй сторінці в Facebook.

"Наше завдання зараз - партія з хоча б 100 ШВЛ, на яку саме можна направити гроші міста і області. За них зараз в Китаї б'ються консули Італії, Іспанії та інших країн буквально вигризаючи один у одного замовлення на заводі. Дуже прошу всіх депутатів підтримати рішення ", - написав Ставніцер.

Він поінформував, що Одеський бізнес вже закупив засоби захисту, обладнання та інше приблизно на 30 млн гривень. "Компанії дають гроші під конкретні закупівлі", - пояснив він.

За словами Ставніцера, ситуація в Одесі вкрай складна. В "опорній" обласній клінічної лікарні є нуль (!) захисних костюмів на 350 співробітників.

"Якби інфіковані люди надійшли туди сьогодні, персонал би практично гарантовано заразився коронавірусом. Тоді ситуація стала б безнадійною. Ніякі апарати вентиляції легень не допоможуть, якщо їх нікому обслуговувати", - зазначив Ставніцер.

За його словами, станом на 22 березня Одеса не змогла освоїти "ні копійки з виділених 143 млн грн (на медикаменти та апаратуру - ред.). Область теж не встигла розмістити ніяких замовлень ... Збираємо бюджетний комітет облради, де доб'ємося перерозподілу 50 млн грн з різних фондів на критичні закупівлі ".

Співголова антикризового штабу уточнив: "Ми маємо 200 млн грн бюджетних коштів та майже нуль замовлень".

В антикризовому штабі розраховують, що для лікарень Одещини днями буде виділено 4719 респіраторів класу FFP3, 590 захисних комбінезонів багаторазового використання 5 800 експрес-тестів і 1920 комплектів для більш точних ПЛР-досліджень. "Кожен комплект на 60 осіб, тобто зможемо перевірити 60 тисяч людей", - уточнив Ставніцер.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області поки не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом Сovid-19. Влада Одеси має намір сьогодні, 23 березня, скасувати пільговий проїзд для всіх категорій населення на період карантинних заходів

Віце-мер Одеси Павло Вугельман закликав городян, особливо похилого віку, "залишатися в ці дні вдома - не користуватися громадським транспортом".