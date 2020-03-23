“Нібулон” пропонує виявляти коронавірус за допомогою апаратів для перевірки ГМО

Компанія «Нібулон» пропонує виявляти коронавірус за допомогою одного зі своїх приладів, якими компанія визначає наявність генетично модифікованих організмів у сільгосппродукції.

Йдеться про апарат, який може виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), зазначив генеральний директор Миколаївської компанії «Нібулон»Олексій Вадатурський на своїй сторінці у Facebook .

«Сьогодні, щоб підтвердити наявність чи відсутність вірусу в організмі людини, потрібно здати аналіз, який відправлять у Київ, а потім ще почекати 7-10 днів на результати. І тут я, аграрій, подумав про те, що в нашій компанії є сучасні прилади, за допомогою яких ми визначаємо наявність генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції, харчових продуктах і та ін. Тож я підключив своїх інженерів-хіміків вивчити можливість визначати наявність коронавірусу в крові людини», - написав Вадатурський.

За його словами, виявилося, що за допомогою одного з апаратів – ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) – можна виявляти коронавірус методом ПЛР. Він є найточнішим для виявлення геномної РНК вірусів, що зараз існують у світі, оскільки аналізує саме специфічний геном SARS-CoV-2, з великою точністю виявлення від 5 цільових послідовностей.

«Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість, бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму. Ми готові купити і більше реагентів, якщо нашу ініціативу сприймуть і підтримають», - зазначив керівник компанії.

Він також наголошує, що такого рівня обладнання ні в міських, ні в обласних медичних закладах немає. І навіть ті, що закуповуються зараз, простіші за їхній. Але тільки в Миколаєві таких апаратів є, як мінімум 3. А в Україні їх до сотні.

За допомогою цього приладу можна аналізувати одночасно 40-48 проб біоматеріалів на наявність вірусу SARS-CoV-2. За їхніми підрахунками, за добу можна робити до 400 зразків лише одним апаратом. Ціна одного такого «задоволення» 25 євро.

Вадатурський також каже, що, на жаль, зіткнувся з нерозторопністю української медицини, адже коли фахівці компанії почали шукати лікарню, якій готові на безоплатній основі передати такий апарат і реагенти, то зіштовхнулися з певними труднощами: то немає відповідного сертифікату в лікарні, то немає фахівців, а подекуди й просто було відсутнє бажання щось змінювати.

«На сьогодні, на щастя, ми вже визначилися з медичним закладом, який готовий прийняти таке обладнання, і я впевнений, що ми зможемо зламати цю закостенілу бюрократичну машину. На моє глибоке переконання, нинішня ситуація з коронавірусом – це перш за все інформаційна пандемія планетарного масштабу. За рахунок такої ситуації у виграші фармацевтичні гіганти, у програші – економіка і кожен з нас», - зауважив Вадатурський.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ заявило, що експрес-тести на коронавірус у разі підозри на Covid-19 проводитимуть тільки лікарі визначених закладів охорони здоров’я.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

Фото: АА.