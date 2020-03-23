“Нібулон” пропонує виявляти коронавірус за допомогою апаратів для перевірки ГМО
Йдеться про апарат, який може виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), зазначив генеральний директор Миколаївської компанії «Нібулон»Олексій Вадатурський на своїй сторінці у Facebook .
«Сьогодні, щоб підтвердити наявність чи відсутність вірусу в організмі людини, потрібно здати аналіз, який відправлять у Київ, а потім ще почекати 7-10 днів на результати. І тут я, аграрій, подумав про те, що в нашій компанії є сучасні прилади, за допомогою яких ми визначаємо наявність генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції, харчових продуктах і та ін. Тож я підключив своїх інженерів-хіміків вивчити можливість визначати наявність коронавірусу в крові людини», - написав Вадатурський.
За його словами, виявилося, що за допомогою одного з апаратів – ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) – можна виявляти коронавірус методом ПЛР. Він є найточнішим для виявлення геномної РНК вірусів, що зараз існують у світі, оскільки аналізує саме специфічний геном SARS-CoV-2, з великою точністю виявлення від 5 цільових послідовностей.
«Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість, бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму. Ми готові купити і більше реагентів, якщо нашу ініціативу сприймуть і підтримають», - зазначив керівник компанії.
Він також наголошує, що такого рівня обладнання ні в міських, ні в обласних медичних закладах немає. І навіть ті, що закуповуються зараз, простіші за їхній. Але тільки в Миколаєві таких апаратів є, як мінімум 3. А в Україні їх до сотні.
За допомогою цього приладу можна аналізувати одночасно 40-48 проб біоматеріалів на наявність вірусу SARS-CoV-2. За їхніми підрахунками, за добу можна робити до 400 зразків лише одним апаратом. Ціна одного такого «задоволення» 25 євро.
Вадатурський також каже, що, на жаль, зіткнувся з нерозторопністю української медицини, адже коли фахівці компанії почали шукати лікарню, якій готові на безоплатній основі передати такий апарат і реагенти, то зіштовхнулися з певними труднощами: то немає відповідного сертифікату в лікарні, то немає фахівців, а подекуди й просто було відсутнє бажання щось змінювати.
«На сьогодні, на щастя, ми вже визначилися з медичним закладом, який готовий прийняти таке обладнання, і я впевнений, що ми зможемо зламати цю закостенілу бюрократичну машину. На моє глибоке переконання, нинішня ситуація з коронавірусом – це перш за все інформаційна пандемія планетарного масштабу. За рахунок такої ситуації у виграші фармацевтичні гіганти, у програші – економіка і кожен з нас», - зауважив Вадатурський.
Як повідомляв Укрінформ, МОЗ заявило, що експрес-тести на коронавірус у разі підозри на Covid-19 проводитимуть тільки лікарі визначених закладів охорони здоров’я.
На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.
Фото: АА.