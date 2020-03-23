У МОЗ розповіли, як лікарі проводитимуть експрес-тести на Covid-19

Експрес-тести на коронавірус у разі підозри на Covid-19 проводитимуть тільки лікарі визначених закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у випадку підозри на Covid-19 тільки лікарі визначених закладів охорони здоров’я... Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для «санітарного сортування», тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус - це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі.

"Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідних протиепідемічних заходів", - наголосили у МОЗ.

У профільному міністерстві також нагадують українцям, що екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Тому у разі появи ознак гострого респіраторного захворювання необхідно телефонувати своєму сімейному лікарю.

Як повідомлялося, цієї ночі в Україну прибув літак, який привіз із Китаю велику партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня робота метрополітенів.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших), у яких бере участь понад 10 осіб.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.