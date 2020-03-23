Київ зупинив громадський транспорт - возять лише за перепустками

Київ зупинив увесь громадський транспорт. Із понеділка, 23 березня, перевозять виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.

Для стратегічних підприємств розроблено маршрути для громадського транспорту.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д «Просп.Палладіна – ст. м. «Либідська»;

№ 114 «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 118 «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»;

№ 119 «Вул. Касіяна – Контрактова площа»;

№ 220 «Вул. Тростянецька – вул. Медова»;

№ 500 «Вул. Північна – зал. вокзал «Центральний».

Тролейбусні маршрути:

№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 16 «Вул. Туполєва – Майдан Незалежності»;

№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський гай»;

№ 91-Н «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 92-Н «Просп. Свободи – аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна»;

№ 12 «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;

№ 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа»;

№ 16 «Ст. м. «Героїв Дніпра – Контрактова площа»;

№ 22 «Б-р Перова – завод ЗБК»;

№ 28-Д «Просп. Ватутіна – ст. м. «Позняки».

«Їздити в транспорті вони зможуть лише за наявності спеціальної перепустки для проїзду, і такі перепустки ми передаємо зараз на всі необхідні підприємства», – заявив мер Києва Віталій Кличко.

Решта громадян, наголосив Кличко, не зможуть користуватися громадським транспортом на час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Водночас у світі зареєстровано 339 182 випадки зараження на коронавірус, зокрема 14 703 людини померли.