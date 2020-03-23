ДСНС запустила по Україні спецавтівки, які інформують про карантин

Спеціальні автомобілі ДСНС із гучномовцями інформують мешканців різних регіонів про необхідність дотримуватися умов карантину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Відтепер важливу інформацію щодо дій населення на час оголошення карантину можна буде почути двічі на день (вранці та ввечері) на вулицях у кожному регіоні країни. Спеціальні автомобілі ДСНС, обладнані гучномовними пристроями, транслюватимуть аудіозвернення із закликом дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Так, на Миколаївщині рятувальники на 21 машині попереджають жителів обласного центру, а також у міст Вознесенськ, Баштанка, Нова Одеса, Южноукраїнськ.

На Закарпатті курсують 15 автомобілів. На території Буковини до цих заходів залучено 13 машин, зокрема дві у Чернівцях та 11 в районах області.

Інформування жителів Кіровоградщини забезпечують 22 автомобілі: по одному у кожному районі області та два у Кропивницькому.

Одразу вісім автомобілів курсуватимуть столицею, а на території Сумської області для оповіщення у 18 адміністративних районах залучено 19 одиниць техніки.

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На Донеччині інформування здійснюється 13 екіпажами ДСНС, а на Луганщині - п'ятьма.

Для оповіщення населення Прикарпаття залучено 16 автомобілів. У Тернопільській області працюють 18 екіпажів.

На Житомирщині 20 одиниць техніки курсують вулицями міст та районів, біля продуктових магазинів, аптек, тощо. А мешканцям Полтавської області правила карантину пояснюють з 29 автомобілів.

Фото: ДСНС