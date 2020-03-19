По Україні запускають авто з гучномовцями для інформування про коронавірус

Сьогодні у столиці, а відзавтра по всій Україні курсуватимуть спеціальні автомобілі із гучномовцями для інформування людей про необхідність дотримуватися умов карантину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобіля оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що у зв’язку з карантином громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання. Зокрема, не слід виходити на вулицю без нагальної потреби, відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці необхідно одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри. Крім того, слід дотримуватися заходів особистої гігієни та подбати про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Фото: Львівської міської ради.