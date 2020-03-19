В Одесі результати 30 тестів на коронавірус виявилися негативними

Одеські медики використали 30 із 50-ти експрес-тестів для діагностування коронавірусу, і всі результати - негативні.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Станом на 19 березня в Одесі не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Одеська міська клінічна інфекційна лікарня отримала 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Наразі тестування проведено 30 пацієнтам, які звернулися в лікарню із симптомами гострої респіраторної інфекції і недавно відвідували країни, де зареєстровані випадки захворювання.

"Усі результати тестувань негативні", - заявили у центрі.

Зазначається, що найближчими днями очікується поставка до інфекційної лікарнї 10 тисяч експрес-тестів на коронавірус, придбаних коштом міського бюджету.

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У цілому на заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, що включають у себе закупівлю медобладнання, тест-систем, засобів індивідуального захисту, медикаментів, товарів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, з бюджету Одеси виділено близько 145 млн грн.

Як повідомлялося, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Фото: АА.