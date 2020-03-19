В Одесі результати 30 тестів на коронавірус виявилися негативними
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
"Станом на 19 березня в Одесі не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Одеська міська клінічна інфекційна лікарня отримала 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Наразі тестування проведено 30 пацієнтам, які звернулися в лікарню із симптомами гострої респіраторної інфекції і недавно відвідували країни, де зареєстровані випадки захворювання.
"Усі результати тестувань негативні", - заявили у центрі.
Зазначається, що найближчими днями очікується поставка до інфекційної лікарнї 10 тисяч експрес-тестів на коронавірус, придбаних коштом міського бюджету.
У цілому на заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, що включають у себе закупівлю медобладнання, тест-систем, засобів індивідуального захисту, медикаментів, товарів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, з бюджету Одеси виділено близько 145 млн грн.
Як повідомлялося, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.
Фото: АА.