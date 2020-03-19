В Ужгороді оштрафували заклад громхарчу за порушення карантину

В Ужгороді оштрафували заклад громадського харчування, що працював під час карантину.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

“Сьогодні, 19 березня, під час рейду працівники поліції виявили відчиненим заклад громадського харчування, що розташований на площі Пушкіна в місті Ужгород. Напередодні поліцейські вже навідувалися до вказаного закладу та попереджали про заборону його діяльності на період карантину", - йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з тим, що власник проігнорував попередження та вимоги загальнодержавного карантину, працівники поліції склали на нього протокол за ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил щодо карантину людей.

Правопорушнику загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 березня в Україні було лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальні: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Проте 19 березня було лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування Covid-19: у м. Києві та Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Таким чином, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них - летальні.